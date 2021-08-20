شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني" يكشف سبب اهتمام العرب وترقبهم لـ نجم سهيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن أسباب اهتمام العرب بـ "نجم سهيل" وارتقاب ظهوره واستبشار العديد من الأشخاص به.

وقال "الحصيني" أن العرب يستبشرون بظهور "سهيل" منذ قديم الزمان وحرصوا على متابعة ما يجري على الأرض فيما يخص الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن النجوم ليس لها تأثير مباشر على الأرض إنما وضعت النجوم كمواقيت للعرب لمعرفة المواسم خلال العام مثل "الممطرة والحارة والبرد".

وأضاف: "عندما يخرج سهيل ينتج عنها أشياء عديدة ليس بمجرد ظهور سهيل تتغير الخصائص المناخية ولكن يبدأ التغير المناخي تدريجيًا لأن الطقس يؤثر على جميع المخلوقات خاصة إذا كان التغير قوي ومباشر وسريع"، وفقًا لما جاء بقناة "أم بي سي".

وتابع: "العرب تستبشر بظهور سهيل والتمر يكثر فيه وهو مهم جدًا عند العرب كما يطيب الليل فيه خاصة مع تدرج الوقت فالنجم الثاني من سهيل يعد خريف".