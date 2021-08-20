شكرا لمتابعة خبر عن محام: لا يوجد نص نظامي لمعاقبة المسيئين للرموز الدينية ونحتاج لعقوبات صريحة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق المحامي محمد رضا على واقعة قيام أحد الأشخاص بتصوير مقطع فيديو للإساءة للأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

ونوه بأن الأحكام التي تصدر في مثل هذه الحالات تكون تعزيرية بحسب القاضي وطبيعة التهمة التي وجهتها النيابة العامة للجاني، وذلك بحسب ما قاله بقناة "الإخبارية".

وقال أن الخطورة في مثل هذه الأشياء تكمن في عدم وجود نص نظامي لمعاقبة الجاني، مضيفا أن هناك حاجة ملحة بأن يكون هناك أحكام مقننة وعقوبات واضحة صريحة لمعاقبة من يسيء للرموز الدينية.

يذكر أن شرطة منطقة الرياض، أعلنت اليوم الجمعة، عن تحديد هوية أحد الأشخاص نشر مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ينطوي في محتواه على الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمسا بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

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