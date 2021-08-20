شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور محمد الأحمدي: المفطح وجبة صحية والمشكلة في الكمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد الدكتور محمد الأحمدي، أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، أن "المفطح" وجبة صحية وعناصره الغذائية جيدة ولا يشكل مشكلة خلال "الدايت" ولكن المشكلة تكمن في الكمية.

وقال "الأحمدي": "التعايش مع الدايت سلوك وجزء من الحياة لذا فيجب على الإنسان أن يستمتع به وألا يحرم نفسه من الوجبات الصحية مع ضرورة الابتعاد عن الوجبات السريعة"، وفقًا "قناة السعودية".

وأضاف: "أما المفطح وجبة صحية والغير صحي هو الوجبات السريعة مشكلتنا في الكمية الكبييرة التي نأكلها، وكل مكونات المفطح صحية اللحم صحي والرز صحي لكن المشكلة هنا في الكمية وشرب المشروبات الغازية بعد تناوله".