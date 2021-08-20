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شكرا لمتابعة خبر عن "توكلنا" يوضح طريقة إسناد تذاكر الفعاليات إلى مستخدم آخر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح تطبيق "توكلنا" أنه يمكن للمستخدمين المشاركة وإسناد تذاكر الفعاليات الخاصة إلى مستخدمي التطبيق الآخرين.
ويمكن تنفيذ ذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات وهى:
- استعرض تذاكر الفعالية التي ترغب في إسنادها.
- اضغط على إسناد التذاكر.
- يمكنك إسناد التذكرة لأحد التابعين المضافين لديك في التطبيق أو باستخدام رمز "توكلنا" الخاص بالشخص الذي ترغب بإسناد التذكرة له.