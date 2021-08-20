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"توكلنا" يوضح طريقة إسناد تذاكر الفعاليات إلى مستخدم آخر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق "توكلنا" أنه يمكن للمستخدمين المشاركة وإسناد تذاكر الفعاليات الخاصة إلى مستخدمي التطبيق الآخرين.

ويمكن تنفيذ ذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات وهى:

- استعرض تذاكر الفعالية التي ترغب في إسنادها.

- اضغط على إسناد التذاكر.

- يمكنك إسناد التذكرة لأحد التابعين المضافين لديك في التطبيق أو باستخدام رمز "توكلنا" الخاص بالشخص الذي ترغب بإسناد التذكرة له.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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