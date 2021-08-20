جهود النقل في عسير.. أكثر من 5 آلاف كيلومتر من شبكة الطرق «المميزة»

الرياض - محمد عبدالله - تتميز منطقة عسير بشبكة طرق مميزة يبلغ إجمالي أطوالها 5259 كم، شملت تنفيذ عدد من العقبات ذات الطبيعة الوعرة.

ونفذت الوزارة عددًا من مشروعات الطرق الكبيرة من أبرزها عقبة شعار البالغ طولها 14 كم، وطريق أبها- محايل البالغ طوله 68 كم، وطريق جازان- أبها- الدرب البالغ طوله 79 كم، إضافةً لعقبة الجوة التي يبلغ طولها 23.5 كم، وتنفيذ عقبة ضلع بطول 11.4 كم، مع عدد من المشاريع المهمة التي أسهمت في تعزيز ترابط شبكة الطرق.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعمل وفق خطة تهدف لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية من خلال تعزيز ترابط مناطق المملكة، ومواصلة ريادة المملكة في ترابط شبكة الطرق عالمياً، حيث تحتل المملكة المركز الأول عالمياً في ترابط الشبكة وفقاً لمنتدى التنافسية العالمي، كما تهدف الإستراتيجية لرفع ترتيب المملكة في جودة الطرق لتصل للمركز السادس عالمياً، مع خفض الوفيات أكثر من 50%.