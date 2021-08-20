مصادر «عاجل» تكشف عن آلية التعامل مع غير المحصنين في قطاع التعليم

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل»، عن آلية التعامل مع غير المحصنين في قطاع التعليم.

وقالت مصادر «عاجل»، إن وزارة التعليم، اشترطت على كافة الجهات التابعة لها، ضرورة التحصين المعتمد من وزارة الصحة، كشرط دخول الموظفين، أو العاملين لديها، أو المتعاملين معها لمقر الجهة، وفق ما يظهر في تطبيت توكلنا، من تأكيجد لحالة التحصين.

وأوضحت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم وجهت الموظف أو العامل غير المحصن، للعمل عن بُعد، وفقًا لحاجة العمل، مع مراعاة النسبة المحددة لمن يعملون عن بعد، في الجهة التي سبق تحديدها في تعميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإنه إذا لم تتم الاستفادة من الموظف أو العامل بالعمل عن بُعد، يعامل، بحسم أيام الغياب من الإجازة الاعتيادية وفقًا لشروطها ومتطلباتها على ألا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به المقرة نظامًا.

وقالت مصادر «عاجل»، إنه في حال استنفاذ الإجازة الاعتيادية، يتم حسم أيام الغياب من الإجازة التراكمية، وفقًا لشروطها ومتطلباتها المقرة نظامًا، على ألا تتجاوز الحد الأقصى، بينما تحسم أيام الغياب من الإجازة الاضطرارية في حال استنفاذ الإجازة التراكمية.

وأكدت مصادر «عاجل»، أنه عند استنفاد رصيد الموظف أو العامل من الإجازات المستحقة، أو لم تنطبق عليه شروطها، أو بلغ الحد الأقصى يعامل غيابًا بعذر لا يستحق عنه راتبًا، بصلاحية المدير المباشر في نظام فارس.

وأشارت إلى أن التعميم الصادر عن وزارة التعليم، لا يسري على أي من الحالات المستثناة، من أخذ اللقاح، وفقًا لما يظهر في تطبيق توكلنا.

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