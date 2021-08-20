«فلكية جدة»: القمر الأحدب وزحل والمشتري البراق.. مثلث بسماء المملكة اليوم

الرياض - محمد عبدالله - تشهد سماء المملكة والوطن العربي، مساء الجمعة، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة في تغريدة عبر حسابها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: يرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الجمعة وبداية الليل اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب زحل جوهرة النظام الشمسي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وقالت الجمعية، إنه سيكون بالقرب منهما (يسار الراصد) كوكب المشتري البراق وجميعها ستكون منتظمة في مثلث سماوي.

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