بعد مقطع الإساءة لأم المؤمنين.. محامٍ: يجب وضع عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الأفعال

الرياض - محمد عبدالله - طالب المحامي محمد رضا، بوضع أنظمة وعقوبات تردع من يسيء للرموز الدينية.

وأضاف «رضا» بمداخلة لقناة «الإخبارية»، أن خطورة مثل هذه القضايا (الإساءة للرموز الدينية) تتمثل في عدم وجود نص نظامي لعقاب المجني عليه إلا من باب التعزير، وبات الأمر الآن ملحًا لوجود أحكام مقننة لوضع عقوبات واضحة صريحة لمن يرتكب مثل هذه الأفعال خصوصًا المتعلق بالرموز الدينية.

وتابع: يجب وضع أنظمة بها نص صريح بعقوبات لمن يقوم بمثل هذه الأفعال، خصوصًا مع كثرة وسائل التواصل و«كثرة الجوالات في أيدي السفهاء».

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، اليوم الجمعة، عن إحالة صاحب «فيديو الإساءة» للسيدة عائشة (رضي الله عنها) والمساس بالرسول (صلى الله عليه وسلم) للنيابة العامة.

وقال متحدث شرطة الرياض، إنه إشارة إلى بثّ أحد الأشخاص مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءة لأم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها)، والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه.

ووفق متحدث شرطة الرياض، تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

إن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قد أصدر أمراً -في وقت سابق- بسرعة القبض على المسيئ إلى أم المؤمنين السيدة عائشة، رضي الله عنها.

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