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هل السعر الأغلى يعني الحصول على المنتج ذي الجودة الأعلى؟.. «المواصفات» تجيب

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الرياض - محمد عبدالله - قالت الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، إنه لا أحد يستطيع نفي صحة طردية العلاقة بن الجودة والأسعار في العموم، باعتبار أن تطبيق أسس الجودة ومواصفاتها يتطلب بالضرورة مقاييس محددة لشراء المواد الخام وجاهزية العمال، ما ينعكس مباشرة على أسعار المنتج النهائي.

إلا أن «المواصفات» قالت في مقطع بثته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه ليس بالضرورة أن السعر الأغلى يساوي الجودة الأعلى على الدوام؛ ففي أحيان كثيرة، تسهم تكلفة الاستيراد والشحن والنقل في زيادة السعر، ولا علاقة للجودة بالأمر.

وأكدت هيئة المواصفات، أنه قد يكون السبب وراء السعر الغالي، أن المدينة التي صنع فيها المنتج تقع على بعد ممئات الكيلو مترات من المدينة التي عرض فيها، بخلاف منتج آخر، أجود وأرخص، صنع خلف معرض البيع مباشرة.

وأشارت إلى أن بعض الناس، أصبحوا يفضلون السعر الأرخص عندما يتعلق الأمر بالسلع ذات لاستخدام السريع أو المؤقت والمرتبطة بثانويات الحياة. 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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