تونس ترحب بتوجيه خادم الحرمين بشأن الدعم الصحي

الرياض - محمد عبدالله - كشفت قناة «الإخبارية»، في تقرير لها، عن أن تونس، استقبلت توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجهات المختصة في المملكة بسرعة تقديم دعم صحي إضافي لتونس يضاف للمساعدات السابقة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي، بترحيب كبير.

وتتمثل المساعدات في تقديم كميات كبيرة من الأكسجين الذي تحتاجه المستشفيات التونسية، ومن المقرر توجيه الكمية المرتقب وصولها، غدًا السبت، إلى 5 مستشفيات تونسية.

ووجه خادم الحرمين الشريفين، الجمعة، الجهات المختصة في المملكة بسرعة تقديم دعم صحي إضافي لتونس يضاف للمساعدات السابقة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي.

وأوضح خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال، أن المملكة تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تمر بها تونس، مؤكدًا حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها، ووقوف المملكة إلى جانب تونس في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها حتى تتجاوزها.

من جهته، أعرب الرئيس التونسي، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على هذه المبادرة النبيلة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وجدد تقديره لما تقوم به المملكة من مساندة لتونس في هذا الظرف الوبائي الصعب، م٠فما كان له الأثر الكبير في إنقاذ حياة الآلاف، ودعم وتمكين للمؤسسات الصحية.

اقرأ أيضا

خادم الحرمين يوجه بسرعة تقديم دعم صحي إضافي لتونس

تونس تثمِّن دور السعودية: المساعدات واللقاحات المقدمة ستخفف أزمة كورونا