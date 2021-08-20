«الضمان الصحي» يوضح الحد الأقصى لجراحة السمنة المفرطة وعمليات التكميم

الرياض - محمد عبدالله - قال مجلس الضمان الصحي إن وثيقة الضمان الصحي التعاوني تغطي جراحة السمنة المفرطة وعمليات تكميم المعدة، مشيرًا إلى حالات انتهاء التغطية التأمينية.

وأضاف مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني تغطي تكاليف جراحة تكميم المعدة عند تجاوز كتلة الجسم 45 وبحد أقصى 20 ألف ريال.

وكان مجلس الضمان الصحي، قال إن وثيقة التأمين الصحي تغطي تكاليف متابعة الحمل والولادة. مشيرًا إلى الحد الأقصى لوثيقة التأمين.

وأضاف الضمان الصحي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن تكاليف متابعة الحمل والولادة تغطيها وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة بحد أقصى 15 ألف ريال.

الحالات النفسية

وكان مجلس الضمان الصحي أوضح أن وثيقة التأمين تغطي الحالات النفسية الحادة وغير الحادة بحد أقصى 15 ألف ريال، وتشمل خمسة آلاف ريال للحالات غير الحادة لأربع جلسات علاجية.

الحالات الطارئة

وأكد الضمان الصحي عبر حسابه الرسمي أنه يجب على مقدم الخدمة تقديم الخدمة فورًا للحالات الطارئة دون الحاجة إلى الرجوع إلى شركة التأمين.

وأضاف الضمان الصحي أنه يجب إبلاغ شركة التأمين خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة، مشيرًا إلى أن الحالة الطارئة هي التي تستدعي التدخل الفوري العاجل.

حالات انتهاء التغطية التأمينية

فيما أكد مجلس الضمان الصحي أن التغطية التأمينية تنتهي بالنسبة للمؤمن لهم (مواطنين/مقيمين) في ست حالات، منها الوفاة والمغادرة النهائية واستنفاد الحد الأقصى.

وأشار الضمان الصحي إلى التغطية التأمينية للمؤمن لهم تنتهي في حالات: استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة، وانتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها، ووفاة المؤمن له، وانتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل «للسعوديين»، ومغادرة المؤمن له المملكة العربية السعودية «خروج نهائي»، وانتقال المؤمن له للعمل لدى صاحب عمل جديد «نقل كفالة».

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