هل «المفطح» وجبة صحية؟.. طبيب سعودي يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال ‏‏‏‏‏‏أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد الأحمدي، إن وجبة المفطح وجبة صحية، لاحتوائها على البروتين والكربوهيدرات في اللحوم والأرز، لكن المشكلة في تناول كمية كبيرة منه، أو تناول مشروب غازي بعده.

وتابع «الأحمدي»، خلال لقائه المذاع على قناة «السعودية»، أن الأكل أمام التليفزيون أو اللاب توب أكل دون وعي ودون لذة ويشتت الانتباه؛ محذرًا من السرعة في تناول الطعام، لأن الأكل ببطء ولمدة 20 دقيقة؛ يُمكٍّن الدماغ من تلقي إشارات المعدة التي تؤكد الشعور بالشبع.

وأضاف الأحمدي، أن قلة النوم والسهر؛ تتسبب في زيادة بالوزن والسمنة لأن طاقة الحرق تنخفض وتتحول طاقة الطعام إلى دهون، فضلًا عن زيادة الهرمونات التي تؤدي لزيادة الشهية للطعام.

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