توكلنا: 3 خطوات لإسناد تذاكر الفعاليات لمستخدم آخر

الرياض - محمد عبدالله - حدد تطبيق توكلنا نحو 3 خطوات لمشاركة وإسناد تذاكر الفعاليات الخاصة بالمستفيد إلى مستخدمي التطبيق الآخرين.

وأوضح تطبيق توكلنا عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن خطوات إسناد تذاكر الفعاليات إلى مستخدمين أخرين تبدأ باستعراض تذاكر الفعالية التي يرغب المستفيد في إسنادها.

ثم يضغط المستفيد على إسناد التذاكر، ومن ثم يمكن للمستفيد إسناد التذكرة لأحد التابعين المضافين لدى المستفيد في التطبيق أو باستخدام رمز توكلنا الخاص بالشخص الذي يرغب المستفيد بإسناد التذكرة له.

اقتصار دخول الأنشطة على المحصنين

وكانت أعلنت الهيئة العامة للترفيه اقتصار دخول الأنشطة والفعاليات الترفيهية على المحصنين فقط، بدءًا من مطلع شهر أغسطس الجاري.

وكانت وزارة الداخلية شددت على تطبيق إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا لدخول جميع الأماكن والمناشط والفعاليات والمنشآت الحكومية والخاصة واستخدام وسائل النقل العام، في المملكة.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي باستمرار، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

كما أن وزارة التجارة سمحت بدخول المطاعم والمقاهي والأسواق ومنافذ البيع للمحصنين فقط، ويشترط أن يكون المتسوق محصنا بجرعتين، أو جرعة واحدة، أو محصنا متعافيا حسب الحالة في توكلنا، ويستثنى غير الملزمين باللقاح عمريًا أو صحيًا كما أوضحته وزارة الصحة.

3 حالات للمحصن في توكلنا

وكان تطبيق توكلنا، أوضح أن هناك ثلاث حالات تظهر على التطبيق للمُحصن ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال تطبيق توكلنا إن تتمثل الحالة الأولى تتمثل في «مُحصن»، وهو مستخدم أكمل جرعات اللقاح، والثانية «مُحصن متعافى» وهو مستخدم متعافى من كورونا ولم يتلق اللقاح، أما الحالة الثالثة فهي «مُحصن بالجرعة الأولى»، وهو مستخدم أخذ الجرعة الأولى من اللقاح فقط.

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