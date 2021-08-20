وصول طلائع معتمري الخارج إلى المدينة المنورة

وصلت أولى طلائع المعتمرين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة مساء اليوم. واستُقبل المعتمرون من قبل مسؤولي وزارة الحج والعمرة بالورد، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.



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