2000 وجبة إفطار صائم من هدية في عاشوراء

تعمل جمعية «هدية الحاج والمعتمر» الخيرية في مراكز نقل المعتمرين والمصلين، التابعة للنقابة العامة للسيارات، على تقديم مختلف الخدمات التي يحتاجها قاصدو المسجد الحرام، ومنها وجبات إفطار الصائمين في التاسع والعاشر والحادي عشر من محرم، حيث خصصت الجمعية أكثر من ألفي وجبة إفطار في كل يوم لكل موقع، مكونة من منتجات غذائية غنية، وزعت على المصلين والمعتمرين المتجهين إلى المسجد الحرام، لأداء مناسك العمرة والصلاة في الحرم المكي الشريف.

من جهته، بين المدير العام للجمعية، منصور العامر: «الجمعية خصصت 2088 وجبة إفطار صائم يوميا في كل مركز نقل في مواقف السيارات، بدأ مضيفو الجمعية في توزيعها على المعتمرين والمصلين قبيل آذان المغرب بنصف ساعة، لإعانتهم على أداء المناسك».

وأضاف «العامر»: «جمعية هدية، بالشراكة مع النقابة العامة للسيارات، يسعيان إلى الارتقاء بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن بتقديم برامج ومبادرات نوعية وإبداعية، ويعملان ضمن منظومة القطاعات العاملة على خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار طيلة العام بإشراف من وزارة الحج والعمرة».