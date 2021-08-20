2000 وجبة إفطار صائم من هدية في عاشوراء

من جهته، بين المدير العام للجمعية، منصور العامر: «الجمعية خصصت 2088 وجبة إفطار صائم يوميا في كل مركز نقل في مواقف السيارات، بدأ مضيفو الجمعية في توزيعها على المعتمرين والمصلين قبيل آذان المغرب بنصف ساعة، لإعانتهم على أداء المناسك».
وأضاف «العامر»: «جمعية هدية، بالشراكة مع النقابة العامة للسيارات، يسعيان إلى الارتقاء بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن بتقديم برامج ومبادرات نوعية وإبداعية، ويعملان ضمن منظومة القطاعات العاملة على خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار طيلة العام بإشراف من وزارة الحج والعمرة».
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