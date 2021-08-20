شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 24 مريضا نفسيا من مستشفى الملك عبدالعزيز إلى جدة والطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت صحة مكة ٢٤ مريضا من قسم الصحة النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة إلى مستشفيات متخصصة عقب تعليق الخدمة في القسم، ونقل ٢٣ مريضا الى الطائف ومريض واحد الى جدة خلال 48 ساعة من تعليق العمل بالقسم وجميعهم يحظون بعناية صحية متخصصة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم تجمع مكة المكرمة الصحي حاتم المسعودي، أنه بناء على الإغلاق تم التنسيق لتحسين تجربة المريض من خلال إعادة جدولة مواعيد العيادات الى الفترة المسائية في مبنى العيادات العامة لاستمرار تقديم الخدمة بالإضافة الى استمرار استقبال الحالات الطارئة في طوارئ المستشفى على مدار الساعة.

وأكد لأهالي المرضى وذويهم أن صحة وسلامة المرضى محل اهتمام وأولوية وجاري العمل لإعادة تشغيل الخدمة في مكة المكرمة بالإضافة الى العمل المستمر لتقديم رعاية صحية متكاملة مع العمل على عدم تكرارها مرة أخرى.