الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

أمطار رعدية متوقعة غدًا على 4 مرتفعات

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد السبت.

أمطار رعدية:

وتوقع مركز الأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف.

سماء غائمة:

كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

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