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أمطار رعدية متوقعة غدًا على 4 مرتفعات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

أمطار رعدية متوقعة غدًا على 4 مرتفعات

السماء غائمة جزئيًّا ببعض المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد السبت.

أمطار رعدية: 

وتوقع مركز الأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف.

سماء غائمة: 

كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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