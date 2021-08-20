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شكرا لقرائتكم أمطار رعدية متوقعة غدًا على 4 مرتفعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20
كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.
أمطار رعدية متوقعة غدًا على 4 مرتفعات
السماء غائمة جزئيًّا ببعض المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد السبت.
أمطار رعدية:
وتوقع مركز الأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف.
سماء غائمة:
كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.
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