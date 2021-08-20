الإرياني: عبث ميليشيا الحوثي بمناهج التعليم ينسف فرص السلام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365 - واس

حذّر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، من استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية، في العبث بالمناهج التعليمية لمختلف المراحل الدراسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

عبث في التعليم:

وقال الوزير في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية”سبأ”: ” إن عبث ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بالمناهج التعليمية يأتي في سياق مساعيها لتزييف وعي الأجيال القادمة، وتعبئتهم بالأفكار الطائفية الدخيلة على اليمن واليمنيين”، مؤكداً أن ممارساتها, تمثل تهديدا خطيرا للسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، ونسفا لفرص الحوار وإحلال السلام والتعايش بين اليمنيين.

صمت دولي:

وانتقد المسؤول اليمني، صمت المجتمع الدولي، وتغاضيه عن تلك الممارسات الخطرة من قبل مليشيا الحوثي، وقال :”إنها تهدد بنسف حاضر ومستقبل اليمن، وتمثل تقويضا لأي فرص للحلول السلمية للأزمة”، إضافة إلى انتقاده تجاهل المجتمع الدولي لعمليات تجنيد الميليشيا للأطفال التي تهدد بخلق جيل من الإرهابيين، وتحويلهم لقنبلة موقوتة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي .

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