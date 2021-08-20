، الجيش اليمني يُسقط مسيَّرة حوثية مُحمَّلة بعبوات متفجرة بصعدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تكبَّدت الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بجبال رشاحة

أسقطت دفاعات الجو التابعة للجيش الوطني اليمني اليوم الجمعة طائرة مسيَّرة في صحراء البقع بمحافظة صعدة، أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًّا، وفق "العربية نت".

وتفصيلاً، أوضح قائد القطاع الرابع، الرائد عزام عباد، أن دفاعات الجيش الوطني (أرض جو) تمكنت من إسقاط طائرة مسيَّرة بالقرب من "سوق البقع"، كانت محمَّلة بعبوات متفجرة. مؤكدًا أن ضربات الجيش كانت دقيقة وسريعة نحو الطائرة المسيَّرة التي أفقدتها القدرة على الوصول إلى هدفها، حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأشار "عباد" إلى أن إطلاق الطائرة المسيَّرة يأتي تزامنًا مع تكبُّد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في سلسلة (جبال رشاحة).