، الصين تسمح لمواطنيها بـ"طفل ثالث" وتطبيق إجراءات داعمة للسياسة الإنجابية ،

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مرر المشرعون الصينيون، الجمعة، تعديلًا قانونيًّا يسمح للزوجين بإنجاب 3 أطفال، وينص على تطبيق إجراءات داعمة للسياسة الجديدة؛ وفق سكاي نيوز عربية.
وتفصيلًا: تم تمرير تعديل قانون السكان وتنظيم الأسرة، في جلسة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
ويلغي هذا التعديل إجراءات تقييدية ذات صلة، من بينها فرض غرامات على الأزواج الذين ينتهكون القانون عن طريق إنجاب أطفال أكثر من العدد المسموح به.
وينص التعديل على اتخاذ إجراءات داعمة لتحول السياسة الإنجابية في الصين، من بينها إعطاء إجازة أبوة وتأسيس المزيد من حضانات الأطفال في الأماكن العامة وأماكن العمل؛ وفق ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.
وتطبق البلاد المزيد من الإجراءات الداعمة من ناحية التمويل والضرائب والتأمين والتعليم والإسكان والتوظيف، لتخفيف العبء عن الأسر من ناحية الإنجاب ورعاية الأطفال والتعليم، وفقًا للتعديل.
وتبنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة، قرارًا في نهاية يونيو، يكشف تفاصيل بشأن سياسة الطفل الثالث وإجراءات داعمة تشجع على الإنجاب.
وتم تعديل هذا القانون لتطبيق المبادئ التي أقرتها الجلسة الكاملة الخامسة للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني ومتطلبات هذا القرار، وفقًا لوثيقة توضيحية.
الصين تسمح لمواطنيها بـ"طفل ثالث" وتطبيق إجراءات داعمة للسياسة الإنجابيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-20
مرر المشرعون الصينيون، الجمعة، تعديلًا قانونيًّا يسمح للزوجين بإنجاب 3 أطفال، وينص على تطبيق إجراءات داعمة للسياسة الجديدة؛ وفق سكاي نيوز عربية.
وتفصيلًا: تم تمرير تعديل قانون السكان وتنظيم الأسرة، في جلسة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
ويلغي هذا التعديل إجراءات تقييدية ذات صلة، من بينها فرض غرامات على الأزواج الذين ينتهكون القانون عن طريق إنجاب أطفال أكثر من العدد المسموح به.
وينص التعديل على اتخاذ إجراءات داعمة لتحول السياسة الإنجابية في الصين، من بينها إعطاء إجازة أبوة وتأسيس المزيد من حضانات الأطفال في الأماكن العامة وأماكن العمل؛ وفق ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.
وتطبق البلاد المزيد من الإجراءات الداعمة من ناحية التمويل والضرائب والتأمين والتعليم والإسكان والتوظيف، لتخفيف العبء عن الأسر من ناحية الإنجاب ورعاية الأطفال والتعليم، وفقًا للتعديل.
وتبنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة، قرارًا في نهاية يونيو، يكشف تفاصيل بشأن سياسة الطفل الثالث وإجراءات داعمة تشجع على الإنجاب.
وتم تعديل هذا القانون لتطبيق المبادئ التي أقرتها الجلسة الكاملة الخامسة للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني ومتطلبات هذا القرار، وفقًا لوثيقة توضيحية.
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
09:02 PM
بعد تعديل قانون السكان وتنظيم الأسرة في جلسة للجنة الدائمة بمجلس النواب
مرر المشرعون الصينيون، الجمعة، تعديلًا قانونيًّا يسمح للزوجين بإنجاب 3 أطفال، وينص على تطبيق إجراءات داعمة للسياسة الجديدة؛ وفق سكاي نيوز عربية.
وتفصيلًا: تم تمرير تعديل قانون السكان وتنظيم الأسرة، في جلسة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
ويلغي هذا التعديل إجراءات تقييدية ذات صلة، من بينها فرض غرامات على الأزواج الذين ينتهكون القانون عن طريق إنجاب أطفال أكثر من العدد المسموح به.
وينص التعديل على اتخاذ إجراءات داعمة لتحول السياسة الإنجابية في الصين، من بينها إعطاء إجازة أبوة وتأسيس المزيد من حضانات الأطفال في الأماكن العامة وأماكن العمل؛ وفق ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.
وتطبق البلاد المزيد من الإجراءات الداعمة من ناحية التمويل والضرائب والتأمين والتعليم والإسكان والتوظيف، لتخفيف العبء عن الأسر من ناحية الإنجاب ورعاية الأطفال والتعليم، وفقًا للتعديل.
وتبنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة، قرارًا في نهاية يونيو، يكشف تفاصيل بشأن سياسة الطفل الثالث وإجراءات داعمة تشجع على الإنجاب.
وتم تعديل هذا القانون لتطبيق المبادئ التي أقرتها الجلسة الكاملة الخامسة للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني ومتطلبات هذا القرار، وفقًا لوثيقة توضيحية.
، الصين تسمح لمواطنيها بـ"طفل ثالث" وتطبيق إجراءات داعمة للسياسة الإنجابية ،
المصدر : الخليج 365
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