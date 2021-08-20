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بعثة الأخضر تحت 20 عاماً تغادر إلى سلوفينيا للمشاركة في الدورة الدولية

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محمد بن مسعود - الدمام - تغادر بعثة المنتخب السعودي تحت 20 عاماً في ساعة مبكرة من صباح بوم السبت إلى جمهورية سلوفينيا؛ لإقامة معسكر إعدادي يتخلله المشاركة في دورة ودية دولية تستمر حتى التاسع من سبتمبر المقبل، بمشاركة منتخبات مقدونيا الشمالية، وسلوفاكيا، وروسيا.

وكان المنتخب الوطني السعودي قد اختتم تدريباته على الملعب الرديف باستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، والتي استمرت لمدة 3 أيام، تحضيراً للمغادرة إلى سلوفينيا.

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والتي بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها مناورة على كامل الملعب.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يأتي بعد تحقيق المنتخب كأس بطولة العرب للشباب تحت 20 عاماً في يوليو الماضي.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443 09:53 PM

بعثة الأخضر تحت 20 عاماً تغادر إلى سلوفينيا للمشاركة في الدورة الدولية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

تغادر بعثة المنتخب السعودي تحت 20 عاماً في ساعة مبكرة من صباح بوم السبت إلى جمهورية سلوفينيا؛ لإقامة معسكر إعدادي يتخلله المشاركة في دورة ودية دولية تستمر حتى التاسع من سبتمبر المقبل، بمشاركة منتخبات مقدونيا الشمالية، وسلوفاكيا، وروسيا.

وكان المنتخب الوطني السعودي قد اختتم تدريباته على الملعب الرديف باستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، والتي استمرت لمدة 3 أيام، تحضيراً للمغادرة إلى سلوفينيا.

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والتي بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها مناورة على كامل الملعب.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يأتي بعد تحقيق المنتخب كأس بطولة العرب للشباب تحت 20 عاماً في يوليو الماضي.

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، بعثة الأخضر تحت 20 عاماً تغادر إلى سلوفينيا للمشاركة في الدورة الدولية ،
المصدر : الخليج 365

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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