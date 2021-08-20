تنويه من سفارة السعودية في نيوزيلندا بشأن تمديد الطوارئ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت سفارة المملكة في نيوزيلندا، عن تمديد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد (المستوى الرابع) إلى يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس الساعة 11:59 مساء.

حالات كورونا:

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الجمعة: إن ذلك يأتي بعد رصد 11 إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد في نيوزيلندا.

وتابعت أن مجموع المصابين أصبح 31 حالة، حيث تم رصد 3 حالات في مدينة ويلنغتون، فيما تم استئناف حملة التطعيمات، وأعلنت السلطات الصحية أن اللقاح متاح للأعمار من 12- 15 سنة.

شارك الخبر