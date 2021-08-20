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شكرا لقرائتكم تنويه من سفارة السعودية في نيوزيلندا بشأن تمديد الطوارئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20
وتابعت أن مجموع المصابين أصبح 31 حالة، حيث تم رصد 3 حالات في مدينة ويلنغتون، فيما تم استئناف حملة التطعيمات، وأعلنت السلطات الصحية أن اللقاح متاح للأعمار من 12- 15 سنة.
تنويه من سفارة السعودية في نيوزيلندا بشأن تمديد الطوارئ
بعد رصد 11 إصابة محلية بفيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت سفارة المملكة في نيوزيلندا، عن تمديد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد (المستوى الرابع) إلى يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس الساعة 11:59 مساء.
حالات كورونا:
وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الجمعة: إن ذلك يأتي بعد رصد 11 إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد في نيوزيلندا.
وتابعت أن مجموع المصابين أصبح 31 حالة، حيث تم رصد 3 حالات في مدينة ويلنغتون، فيما تم استئناف حملة التطعيمات، وأعلنت السلطات الصحية أن اللقاح متاح للأعمار من 12- 15 سنة.
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