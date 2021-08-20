ما المدة المثالية لغسل اليدين؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت دراسة علمية جديدة أن الحصول على يدين نظيفتين وخاليتين من الفيروسات والبكتيريا يتطلب غسل اليدين بقوة وسرعة لمدة 20 ثانية على الأقل في كل مرة.

وقام البروفيسور بول هاموند، عالم الرياضيات التطبيقية من ساوث كامبريدج شاير بإنشاء نموذج لاستكشاف كيفية عمل الفيزياء أثناء غسل اليدين، بحسب ما نشرته “ديلي ميل” البريطانية.

غسل اليدين:

وأعد نموذج الاستكشاف بأبعاد ثنائية بحيث يظهر كيدين على نطاق مجهري، ويمثل خشونة الجلد كزوج من الأسطح المتموجة، مفصولة بطبقة رقيقة من السائل، ويتحرك بعضهما البعض عند التنظيف.

كما بدت جزيئات مثل البكتيريا والفيروسات في نهاية المطاف محاصرة بين هذه الأسطح، عالقة فيما يصفه الباحث بأنه عبارة عن “آبار محتملة”.

طاقة مياه مرتفعة:

وأوضحت التجربة أنه من أجل طرد جزيئات مثل البكتيريا والفيروسات من اليدين أثناء الغسيل، يجب أن تكون الطاقة من تدفق المياه مرتفعة بما يكفي لإزاحتها بعيدًا عن الأسطح.

كذلك، كشفت التجربة على النموذج أن قوة تدفق المياه تعتمد على قوة وسرعة حركة فرك اليدين ببعضهما البعض.

وقال هاموند، الذي يدير إحدى شركات الاستشارات العلمية: إن الأمر في الأساس يعتمد على التحقق من قوة التدفق على الجزيئات ثم يمكن بعدئذ معرفة كيف تتحرك الجزيئات والتأكد مما إذا كانت تتم إزالتها.

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