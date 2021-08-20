خبير: المفطح وجبة صحية ولكن!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ‏‏‏‏‏‏أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد الأحمدي، أن وجبة المفطح وجبة صحية؛ لاحتوائها على البروتين والكربوهيدرات في اللحوم والأرز، لكن المشكلة في تناول كمية كبيرة منه، أو تناول مشروب غازي بعده.

الأكل أمام التلفاز:

وأضاف الأحمدي، في حواره على قناة السعودية، أن الأكل أمام التلفزيون أو اللابتوب أكل دون وعي ودون لذة ويشتت الانتباه؛ محذرًا من السرعة في تناول الطعام، لأن الأكل ببطء ولمدة 20 دقيقة؛ يُمكٍّن الدماغ من تلقي إشارات المعدة التي تؤكد الشعور بالشبع.

قلة النوم والسهر:

وتابع أن قلة النوم والسهر تتسبب في زيادة بالوزن والسمنة لأن طاقة الحرق تنخفض وتتحول طاقة الطعام إلى دهون، فضلًا عن زيادة الهرمونات التي تؤدي لزيادة الشهية للطعام.



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