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شكرا لقرائتكم الرئيس الموريتاني يصل إلى المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرئيس الموريتاني يصل إلى المدينة المنورة
لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه
متابعات الخليج 365 - واس
وصل الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق له، اليوم إلى المدينة المنورة , لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-.
وكان في استقبال فخامته لدى وصوله إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة , صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، و مدير عام مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري ، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
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