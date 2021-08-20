أكثر من 350 عارضًا في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365 - واس

ينطلق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في نسخته الثالثة خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر القادم، وذلك في ملهم شمال مدينة الرياض على مساحة تقارب 65 ألف متر مربع.

استقبال طلبات الراغبين:

وأعلن نادي الصقور السعودي عن بدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة والرعاية في المعرض من خلال البريد الإلكتروني: ‏[email protected] .

ويستهدف معرض الصقور والصيد السعودي الزوار من جميع شرائح المجتمع المحلي والدولي، إضافةً إلى الزوار المهتمين بالصقارة للتعريف بتراث المملكة وهويتها الوطنية ونقلها للأجيال القادمة، والمساهمة في تعزيز هواية الصقارة ونقلها للعالم وإنشاء منصة للتواصل بين الهواة والمحترفين؛ من أجل تطوير صناعة الصقارة والصيد والنهوض بالحركة الثقافية والترفيهية في جميع أنحاء العالم ، كما يهدف إلى توعية الزائرين بهواية الصقارة ونقل إرثها الثري للأجيال الحالية والمستقبلية كونها أحد الموروثات الثقافية الرئيسة للمملكة، من خلال جذب الشركات العارضة والمشاركين من داخل المملكة وخارجها لعرض الصقور وأسلحة الصيد والمستلزمات والمعدات الخاصة بها.

350 عارضًا:

وسيشهد المعرض في نسخته الثالثة مشاركة ما يزيد على 350 عارضًا لاكثر من 26 دولة، وسيضم ما يربو على 24 قسمًا من الأقسام المتخصصة، منها قسم التخييم، وتدريب الصقور، وميادين الصيد والرماية، وصناعة أغذية الصقور ومستلزمات الرعاية الصحية، بإلإضافة الى قسم معدات الصيد، والفنون، وسيقدم العديد من البرامج والأمسيات الثقافية والفنون الشعبية والفعاليات الممتعة التي تشمل كل أفراد الأسرة، ومن المتوقع أن يحضر المعرض أكثر من 400 ألف زائر.

يشار إلى أن نادي الصقور السعودي استقطب على مدار العامين الماضيين أكثر من 300 عارض من 20 دولة مختلفة حول العالم .

شارك الخبر