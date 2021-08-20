الدارة تتلقى وثائق ذات علاقة مباشرة بالتاريخ الوطني عمرها أكثر من 100 عام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365 - واس

تلقت دارة الملك عبدالعزيز أمس مجموعة من الوثائق ذات العلاقة المباشرة بالتاريخ الوطني من قبل الشيخ ناصر بن عبدالرحمن بن عبدالله بن زاحم، وهي عبارة عن مراسلات جده الشيخ عبدالله بن عبدالوهاب بن زاحم، والملك عبدالعزيز – رحمهما الله -، ومراسلاته مع عدد من الأمراء ومنهم الأمير محمد بن عبدالرحمن، والأمير عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن عبدالعزيز – رحمهم الله -.

مراسلات:

كما تضمت الوثائق، مراسلات مع بعض العلماء والمشايخ، ومراسلات خاصة مع أصدقائه وأقاربه، وعدد من أوراق إنهاءات وإثباتات كالأوقاف والوصايا والشهادات، وبعضها فوائد مقيدة منقولة من الكتب، ورسائل وعظية وخطب، ونسخ كتب.

وتغطي تلك الوثائق التي وصل عددها ما يقارب (400) وثيقة فترة زمنية تناهز الخمسين عامًا من 1320 إلى 1370هـ.

وعبر الشيخ ناصر الزاحم عند تسليم تلك المواد التاريخية عن ثقته بدارة الملك عبدالعزيز للعناية بها، وحفظها في بيئة مهيأة وآمنه، لتستفيد منها أجيال الباحثين والدارسين والأكاديميين، مشيرًا إلى أن ما دفعه إلى تقديمها للدارة هو لإنقاذها من الإندثار بترميمها، وحفظها من عوامل التلف، كون بعضها متهالك من القِدم.

الشيخ زاحم:

يذكر أن الشيخ عبدالله بن زاحم، كان من رجال العلم الشرعي في بدايات تأسيس المملكة العربية السعودية، وأحد رجال المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ومن مستشاريه المقربين، وتسلم العديد من المهام التي أنيطت به، وتولى منصب رئاسة القضاء في مدينة الرياض خلال الفترة من 1358 ـ 1363هـ، ثم تولى منصب رئاسة القضاء في المدينة المنورة والدوائر الشرعية كالإفتاء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشؤون المسجد النبوي حتى وفاته في عام 1374هـ.

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