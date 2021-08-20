ماليزيا تحسم ملف منصب رئيس الوزراء بتعيين إسماعيل صبري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365- محمد داوود- كوالالمبور

حسمت ماليزيا ملف منصب رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، إذ تم تعيين نائب رئيس المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (أمنو) إسماعيل صبري يعقوب، رئيسًا لوزراء ماليزيا التاسع.

وجاء التعيين بعد الموافقة من قبل الملك الماليزي السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، وسيؤدي إسماعيل صبري اليمين الدستورية ظهر يوم غد السبت.

من هو إسماعيل صبري؟

وتم تعيين إسماعيل صبري، البالغ من العمر 61 عامًا، وهو أيضًا نائب رئيس الوزراء السابق، في أعقاب استقالة رئيس الوزراء الماليزي الثامن السيد محيي الدين ياسين في 16 أغسطس الجاري، بعد فقدانه دعم غالبية أعضاء مجلس النواب.

وفي سياق متصل، ما زالت ماليزيا تسجل أعلى نسبة في إصابات كورونا، حيث سجلت 23، 564 حالات إصابة بـ كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ويسجل هذا الرقم ارتفاعًا جديدًا ضمن حاجز الإصابات المرتفع منذ أسابيع.

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