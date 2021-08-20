- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية في المملكة سلطان البازعي، أن الهوية في مقدمة أولويات استراتيجية وزارة الثقافة وهيئة المسرح والفنون الأدائية.
جاء ذلك عقب الانتهاء من برنامج تدريبي أقيم في جدة، عن التمثيل والإخراج المسرحي وفق مناهج عالمية وتجارب ثرية؛ حيث كشف "البازعي" أنه لا قلق على الهوية، مبينًا أن المدربين العالميين يسعون من خلال البرامج إلى التعريف بتقنيات التمثيل المسرحي بهدف تطوير أداء العاملين في قطاع المسرح، ونشر الوعي بالتجارب العالمية المسرحية، وتعزيز فرص العمل للممارسين في المسرح.
وأضاف أنه حان الوقت لنحكي قصصنا للعالم؛ حيث إن هناك 3 أعمال مسرحية كبرى تشهدها المملكة قريباً، فالكثير من أبطال بلادنا سيكونون على عتبة المسرح، مثل زرقاء اليمامة وغالية البقمية وراكان بن حثلين.
وأشار إلى أن قصصهم ستجسد على خشبات المسارح حول العالم، وفق أعلى المعايير الفنية والثقافية؛ مما يعكس حقيقة ماضينا العريق، ويساهم في سعينا نحو بناء مستقبل يعتز بالتراث ويفتح للعالم منافذ جديدة ومختلفة للإبداع والتعبير الثقافي.
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443 08:52 PM
قصصهم ستجسد على مسارح العالم وفق أعلى المعايير الفنية والثقافية"البازعي": 3 أعمال مسرحية كبرى قريبًا بالمملكة والهوية أهم أولوياتنا
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية في المملكة سلطان البازعي، أن الهوية في مقدمة أولويات استراتيجية وزارة الثقافة وهيئة المسرح والفنون الأدائية.
جاء ذلك عقب الانتهاء من برنامج تدريبي أقيم في جدة، عن التمثيل والإخراج المسرحي وفق مناهج عالمية وتجارب ثرية؛ حيث كشف "البازعي" أنه لا قلق على الهوية، مبينًا أن المدربين العالميين يسعون من خلال البرامج إلى التعريف بتقنيات التمثيل المسرحي بهدف تطوير أداء العاملين في قطاع المسرح، ونشر الوعي بالتجارب العالمية المسرحية، وتعزيز فرص العمل للممارسين في المسرح.
وأضاف أنه حان الوقت لنحكي قصصنا للعالم؛ حيث إن هناك 3 أعمال مسرحية كبرى تشهدها المملكة قريباً، فالكثير من أبطال بلادنا سيكونون على عتبة المسرح، مثل زرقاء اليمامة وغالية البقمية وراكان بن حثلين.
وأشار إلى أن قصصهم ستجسد على خشبات المسارح حول العالم، وفق أعلى المعايير الفنية والثقافية؛ مما يعكس حقيقة ماضينا العريق، ويساهم في سعينا نحو بناء مستقبل يعتز بالتراث ويفتح للعالم منافذ جديدة ومختلفة للإبداع والتعبير الثقافي.
، "البازعي": 3 أعمال مسرحية كبرى قريبًا بالمملكة والهوية أهم أولوياتنا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "البازعي": 3 أعمال مسرحية كبرى قريبًا بالمملكة والهوية أهم أولوياتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.