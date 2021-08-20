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ذكرت الشرطة الباكستانية أن تفجيراً انتحارياً استهدف سيارة تقل صينيين جنوب غرب باكستان، أسفر عن مقتل طفلين وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين اليوم الجمعة، حسب روسيا اليوم.
وتفصيلاً، قال المتحدث باسم حكومة إقليم بلوخستان، لياقت شهواني، لوكالة "رويترز": "قتل طفلان وأصيب ثلاثة في الهجوم".
وذكر بيان للشرطة أن التفجير الانتحاري وقع في مدينة غوادار الساحلية في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وأسفر عن إصابة مواطنين صينيين بجروح طفيفة، فيما لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن الهجوم.
وتشارك الصين في تطوير ميناء غوادار المطل على بحر العرب في إطار ممر اقتصادي صيني باكستاني تقدر تكلفته بنحو 60 مليار دولار، يعد بدوره جزءاً من مشروع الحزام والطريق الصيني للبنية التحتية.
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443 08:31 PM
الهجوم وقع بمدينة غوادار الساحلية.. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتهامقتل طفلين في تفجير انتحاري استهدف صينيين جنوب غرب باكستان
ذكرت الشرطة الباكستانية أن تفجيراً انتحارياً استهدف سيارة تقل صينيين جنوب غرب باكستان، أسفر عن مقتل طفلين وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين اليوم الجمعة، حسب روسيا اليوم.
وتفصيلاً، قال المتحدث باسم حكومة إقليم بلوخستان، لياقت شهواني، لوكالة "رويترز": "قتل طفلان وأصيب ثلاثة في الهجوم".
وذكر بيان للشرطة أن التفجير الانتحاري وقع في مدينة غوادار الساحلية في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وأسفر عن إصابة مواطنين صينيين بجروح طفيفة، فيما لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن الهجوم.
وتشارك الصين في تطوير ميناء غوادار المطل على بحر العرب في إطار ممر اقتصادي صيني باكستاني تقدر تكلفته بنحو 60 مليار دولار، يعد بدوره جزءاً من مشروع الحزام والطريق الصيني للبنية التحتية.
، مقتل طفلين في تفجير انتحاري استهدف صينيين جنوب غرب باكستان ،
المصدر : الخليج 365
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