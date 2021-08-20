شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: وجود المتحورات يخفض المدة المتوقعة للمناعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث استشاري أمراض معدية عن قلق البعض من عدد جرعات كورونا ومدى الحاجة إلى الجرعة الثالثة في ظل ظهور المتحورات الجديدة.

وقال "الاستشاري" أن اللقاحات بشكل عام لها مدة والمناعة الطبيعية بعد الإصابة لها مدة أما وجود المتحورات تنقص من المدة المتوقعة للمناعة وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "الذي يحصل الآن يحدث استجابة للجرعة الثانية ذلك أحد أثار التحورات ومنها أيضًا انخفاض فعالية المدة إلى مدى أقصر، وبعض الدول أنها ستبدأ إعطاء الجرعة الثالثة لجميع المحصنين ابتداء من 20 سبتمبر".

وتابع: "وتبدأ الدول في إعطاء الجرعة الثالثة بعد مرور 8 أشهر على الجرعة الأولى وهذا يدل على الحاجة للجرعة الثالثة خاصة للمرضي ذوي المناعة الضعيفة ولا داعي للخوف من عدد الجرعات فالأهم هنا الوصول لمشارف الأمان".