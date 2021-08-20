شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت" في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد السبت، أن تتهيأ الفرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات والطائف.

وشملت توقعت المركز أن تكون السماء غائمة جزئياً، وقد تتخللها سحب رعدية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

وأضاف أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

ولفت إلى أن الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.