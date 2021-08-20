شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أعمال إنشائية مستمرة لتوفير المياه النقية لسكان مدينة "حصوين" اليمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

يقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أعمال إنشائية مستمرة من أجل توفير المياه النقية لسكان مدينة "حصوين".

ومن جانبه، قال يوسف بن محيسن، مدير عام الهيئة العامة لمياه الريف، أن هذه المشاريع تخدم المناطق الريفية بشكل كبير جدًا وتوفير مياه صالحة للشرب لهذه المناطق فكانت تعاني سابقًا من جلب المياه من مناطق بعيدة تصل لـ 5 ساعات، وفقًا لما جاء بـ "العربية".

فيما أفاد سالم بن محفوظ، أحد سكان مديرية "حصوين"، أن هذا المشروع يساعد الناس في تقديم مياه شرب نقية لسكان مناطق الريف حيث يوفر مواصفات عالية تعمل على تغذية المحافظات بالمياه بشكل دوري.