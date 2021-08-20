شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح الاحترازات الواجب اتباعها في الفصول والحافلات المدرسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة الاحترازات الوقائية التي يجب الالتزام بها عند العودة للمدارس في المواصلات وداخل الفصول الدراسية.

وأوصت بتحقيق التباعد الجسدي في الحافلات، وذلك بترك الصف الأول فارغ، والتـزام الطالب بالمقعـد ذاتـه طوال الرحلة، وعـدم تجاوز عدد الطـلاب داخل الحافلة طوال مدة الرحلة عن 50% من إجمالي الطاقة الإستيعابية.

وشددت على التباعد بمسـافة متر ونصف على الأقل عند انتظار الحافلة، وترك مساحة مقعد بين كل طالب وآخر، وترك صف فـارغ مـن المقاعد بين كل صفين من الحافلة.

وأكدت على ضرورة إعادة ترتيب الفصول الدراسـية بما يضمن التبـاعد الجسدي بين الطـلاب بمسـافة لا تقل عن متر ونصف، ومراعاة ألا تكون الطاولات وجها لوجه، وتركـيب الحواجز على الطاولات إن أمكن، مع الاسـتفادة من غرف المعامل والمصادر فـي تحويلهـا إلى فصل دراسـي توزع عليها الطلبة.