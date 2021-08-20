شكرا لمتابعة خبر عن أخ الشهيد "السبيعي" : أشكر قيادة المملكة على العدالة وتنفيذ حكم القصاص على الجاني (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قدم أخ الشهيد وكيل رقيب، عبد الله بن مشاري السبيعي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سمان، ووزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود، على العدالة وتنفيذ حكم القصاص على الجاني عبدالعزيز المالكي.

وأكد "ناصر السبيعي" أن وزير الداخلية لم يقصر في التواصل مع أسر الشهداء، والوفاء بمتطلباتهم، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "الإخبارية".

يذكر أن وزارة الداخلية نفذت، يوم أمس، حكم القتل حدًا في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، إثر ثبوت إدانته في قَتل وكيل رقيب عبد الله بن مشاري السبيعي.

أقرأ أيضـــا: