شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها بمنطقة نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجدين بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقة نجران بعد ثبوت حالتين إصابة بفيروس أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجدين بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقة نجران بعد ثبوت حالتين إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما انتهي من تعقيمه واكتملت جاهزيته خلال 194 يوماً 2012 مسجدًا. ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.