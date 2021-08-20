بعد القصاص من قاتل أخيه.. شقيق السبيعي: «الداخلية» تقدم جميع متطلبات ذوي الشهداء

الرياض - محمد عبدالله - توجه شقيق الشهيد عبدالله بن مشاري السبيعي، بالشكر إلى القيادة على العدالة وتنفيذ حكم القصاص على الجاني عبدالعزيز المالكي.

وأضاف شقيق الشهيد في تصريحات قناة «الإخبارية»، أن وزارة الداخلية تقدم جميع متطلبات ذوي شهداء الواجب، مشيرًا إلى أن أهم ما تم تقديمه كان «تنفيذ حكم القصاص يوم أمس الخميس».

ونفذت وزارة الداخلية، أمس الخميس، حُكم القتل حدًا في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بعدما أقدم، عبدالعزيز بن سعود بن سعد المالكي (سعودي الجنسية)، على قتل وكيل رقيب، عبدالله بن مشاري السبيعي، عقب الترصد له أثناء تأدية عمله، وطعنه عدة طعنات؛ ما أدى لوفاته, وتأييده لأحد التنظيمات الإرهابية، وتكفيره لرجال الأمن.

كانت سلطات الأمن، القت القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض, فقد تم الحُكم عليه بإقامة حد الحرابة، وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

تم تنفيذ حُكم القتل حدًا في الجاني، عبدالعزيز بن سعود بن سعد المالكي، بجدة، وسط تأكيدات من وزارة الداخلية بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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