جامعة أم القرى توضح آلية التعامل مع الطالب المحصن المتعافي

الرياض - محمد عبدالله - كشفت جامعة أم القرى، عن آلية التعامل مع الطالب المحصن المتعافي، مشيرة إلى أنه إذا حصل على جرعة واحدة يستلزم حصوله على الجرعة الثانية.

وقالت جامعة أم القرى، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الطالب المحصن المتعافي، إذا لم يتلق أي جرعة من لقاح كورونا يتوجب عليه أخذ الجرعتين بعد التعافي مباشرة.

وكانت جامعة أم القرى، أعلنت قبل يومين، تأجيل الفصل الدراسي للطلبة غير المحصنين.

ودعت «أم القرى»، في بيان صادر عنها، جميع طلبتها بضرورة أخذ جرعتي اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجامعي 1443هـ.

وأكدت جامعة أم القرى، أنها وفرت مسارات مخصصة لمنسوبيها وطلبتها في مركز اللقاحات بمركز الجامعة في العابدية

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