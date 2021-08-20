«الصحة»: 10 إجراءات يجب الالتزام بها عند العودة للمدارس في المواصلات وداخل الفصول

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، الجمعة، الإجراءات الاحترازات الوقائية التي يجب الالتزام بها عند العودة للمدارس في المواصلات وداخل الفصول الدراسية.

وقالت وزارة الصحة، في أنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه لتطبيق التباعد الجسدي داخل الفصول الدراسية، يجب «إعادة ترتيب الفصول الدراسية بما يضمن التباعد بين الطلاب بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر، ومراعاة ألا تكون الطاولات وجهًا لوجه، وتركيب الحواجز على الطاولات إن أمكن، والاستفادة من غرف المعامل والمصادر في تحويلها إلى فصل دراسي توزع عليها الطلبة».

وحول التباعد الجسدي داخل الحافلة، أوصت وزارة الصحة بترك الصف الأول فارغًا، والتزام الطالب بالمقعد ذاته طوال الرحلة، وعدم تجاوز عدد الطلاب داخل الحافلة طوال مدة الرحلة عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية.

كما أوصت بالتباعد بمسافة متر ونصف المتر على الأقل عند انتظار الحافلة، وترك مساحة مقعد بين كل طالب وآخر، وترك صف فارغ من المقاعد بين كل صفين من الحافلة.