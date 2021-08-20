«التجارة» تحذر من عدم تصحيح أوضاع مخالفي التستر  التجاري قبل انتهاء المهلة المقررة

الرياض - محمد عبدالله - حذرت وزارة التجارة من عدم تصحيح أوضاع مخالفي التستر التجاري قبل انتهاء المهلة المقررة في 23 أغسطس الجاري وفقا للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

مهلة التستر التجاري

وقال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة، إن الفترة التصحيحة بدأت من 18 يوليو الماضي وتنتهي في 23 من أغسطس 2021 بغض النظر عن حجم ودخل المنشأة ونشاطها التجاري.

وأعلن برنامج مكافحة نظام التستر التجاري، تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية وذلك بتخفيض اشتراط تحقيق المنشآت للإيرادات السنوية من 40 مليونًا إلى 10 ملايين ريال سعودي، وزيادة مهلة تحقيق رأس المال المطلوب للأنشطة المقيدة من 3 إلى 5 سنوات.

نظام التستر التجاري

وأكد البرنامج مواصلة عملية تصحيح التستر التجاري بجميع الخيارات المناسبة لكل أحجام المنشآت وقطاعاتها، والتي تتضمن استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.

كما يُمكن البرنامج مكافحة التستر التجاري الراغبين في تصحيح أوضاعهم والذين لا تنطبق على منشأتهم اشتراطات حجم المنشأة المذكورة أن يقوموا بالتصحيح من خلال حصول غير السعودي على الإقامة المميزة.

ووفق الاشتراطات المحدثة للائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر يُعفى المستفيدون من الفترة التصحيحية عن طريق وزارة الاستثمار من اشتراط الوجود الدولي للمنشأة المستفيدة، في حال تحقيق عدد من الشروط والمتطلبات.

ومن هذه الشروط أن يكون عدد الموظفين للمنشأة طالبة التصحيح 50 فأعلى أو إيرادات المنشأة للسنة الأخيرة 10 ملايين ريال فأعلى، ومقيدة في السجل التجاري قبل بدء الحملة التصحيحية، وأن يكون الشريك الأجنبي مقيم في المملكة قبل بدء فترة التصحيح، وعدم ممانعة صاحب عمل الشريك الأجنبي.

انتهاء مهلة التستر التجاري

وشدد البرنامج على التقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح قبل انتهاء مهلة التستر التجاري في 23/8/2021م، والاستفادة من المزايا التي قررتها اللائحة، والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

آليّة التصحيح لنظام التستر التجاري

وأوضحت وزارة التجارة عبر موقعها الإلكتروني أنه يمكن تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر من خلال الدخول إلى منصة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر عبر النفاذ الوطني الموحد.

ثم الاطلاع على لائحة تصحيح الأوضاع، إضافة البيانات الشخصية لمقدم الطلب، ثم إضافة بيانات المنشأة المراد تصحيحها، ومن ثم تحديد خيار التصحيح المطلوب من مقدم الطلب.

وكذلك إضافة الأطراف المرتبطين بمخالفة نظام مكافحة التستر، والاطلاع على الاتفاقية والتعهد، ثم إرسال الطلب، وبعد تحقق الوزارة من الطلب، يتم استكمال التصحيح حسب الخيار الذي تم تحديده خلال 90 يومًا.

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