استشاري: فئتان تتطلبان الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، إن هناك بعض الحالات التي تتطلب أخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا.

وأوضح استشاري الأمراض المعدية، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن من بين تلك الحالات، المرضى ذوي المناعة الضعيفة أو الذين يستخدمون أدوية مخفضة للمناعة، مشيرًا إلى عدم وجود مخاوف من عدد الجرعات لأن «الأهم الوصول إلى بر الأمان».

وأضاف الشهري، أن اللقاحات والمناعة الطبيعية التي تحدث بعد الإصابة لها مدة محددة، لكن وجود المتحورات (التي تحدث للفيروس) قد تقلل من المدة المتوقعة.

وتابع: المتحورات قد تؤدي لتخفيض المناعة المتوقعة من الجرعة نفسها أو تقلل مدة المناعة وطولها وفق ما تحدده الشركات المعنية والدراسات العلمية.

واستكمل: أن الاستجابة للمناعة صارت ضعيفة مع متحورات كورونا الجديدة وذلك أحد آثار التحورات التي تشمل انخفاض فاعلية الجرعة والمناعة في الجسم.

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