مدير «تعليم حائل»: تحصين 95% من منسوبينا بلقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد، إنَّ نسبة تحصين منسوبي التعليم في حائل تتجاوز 95%، مشيرًا إلى توفر اللقاحات ووجود عدد كبير من مراكز اللقاحات.

وتابع «البليهد» بمداخلة لقناة الإخبارية: أنَّ إدارات التعليم في المناطق تعمل منذ فترة ضمن استعدادها بشكل مكثف لتنفيذ توجيهات الوزارة، فضلاً عن ترحيل الكتب بوقت مبكر إلى المدارس والتي بدأت توزيعها على الطلاب والطالبات.

وأشار إلى أنه يوجد تنسيق دائم بين إدارات التعليم ووزارة الصحة لمتابعة تحصين منسوبي التعليم والطلاب والطالبات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة بما في ذلك إنشاء مراكز لقاحات خاصة، مبديًّا تطلعه لبداية ناجحة وموفقة.

اقرأ أيضًا:

جامعة أم القرى توضح آلية التعامل مع الطالب المحصن المتعافي

«التعليم والصحة»: على الطلاب بعمر 12 عامًا فأكثر التحصين قبل بدء الدراسة