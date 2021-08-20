«الأرصاد»: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق.. الأسبوع القادم

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الجمعة، ازدياد هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من السبت إلى الأربعاء المقبلين، مشيرًا إلى أن الأمطار سيصاحبها زخات برد وتيارات هابطة شديدة الشرعة، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وقال مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الأسبوع المقبل، إن مناطق عسير، وجازان والباحة، ومكة المكرمة، ونجران، ستتأثر بدءًا من الأربعاء، بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول.

وأشار إلى أن تلك الموجة يمتد تأثيرها بأمطار من خفيفة إلى متوسطة، من يوم الأحد إلى الأربعاء، إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة، فيما لم يستبعد أن تتأثر الأجزاء الجنوبية لمنطقة الرياض (وادي الدواسر، الأفلاج) بتواجد السحب الرعدية الممطرة وتأثير الرياح الهابطة شديدة السرعة.

وكان حسين القحطاني، المتحدث باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قال إن شهر يوليو المنصرم، كان شهرًا تاريخيًا على المملكة مناخيًا.

وأوضح القطحاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الجمعة، أن يوليو شهر تاريخي على المملكة مناخياً من حيث درجات الحرارة وكمية الأمطار.

وأشار متحدث الأرصاد إلى أن خميس مشيط سجلت أمطارًا هي الأعلى في معدلاتها لم تشهدها منذ بداية رصد معلومات الطقس في المملكة.

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