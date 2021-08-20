«الاتصالات»: ضبط أجهزة مخالفة مسببة للتداخلات الراديوية

الرياض - محمد عبدالله - أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ضبط أجهزة مخالفة مسببة للتداخلات الراديوية من مواقع استخدامها، وتدني مستوى الخدمات لدى المستخدمين المجاورين لتلك الأجهزة المخالفة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه جميع المخالفات المرصودة؛ لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والمستفيدين من خدمات القطاع في المملكة.

ونفذت الهيئة خلال شهر يوليو الماضي أكثر من 1100 جولة تفتيشية من قبل فرقها الرقابية على مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومقدمي الخدمات البريدية وتطبيقات التوصيل؛ للتحقق من تطبيق وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية، بالإضافة إلى تطبيق وثيقة تنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمات، والتحقق من الباقات والعروض الترويجية لدى مقدمي خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبيّنت الهيئة أن الجولات التفتيشية خلال شهر يوليو الماضي شملت أسواق ومحلات الاتصالات وفروع ومنافذ البيع لمقدمي الخدمات في مختلف مناطق المملكة والمواقع والمحطات الرئيسية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

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