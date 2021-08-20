متحدث الطيران المدني يكشف لـ”المواطن” سبب تأخر توسعة مطار حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء في تصريح لـ “متابعات الخليج 365“: إن العمل ما زال جاريًا على مشروع توسعة مطار حفر الباطن بالقيصومة بشكل أسرع لتعويض التأخير الناجم عن جائحة كورونا وتأثيره الذي طرأ على التنفيذ ووتيرة سير العمل.

توسعة مطار حفر الباطن

الجدير بالذكر أن مشروع توسعة مطار حفر الباطن كان من المقرر أن ينتهي في الربع الأول من العام 2021م، ويتضمن تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف مسافر سنويًا، وبمساحة إجمالي 6050 متر مربع، وتصميم ساحة لوقوف الطائرات تابعه للصالة الجديدة، وتصميم منطقة الخدمات والمباني المساندة، بالإضافة إلى تحديث المخطط العام للمشروع.

9 بوابات و600 موقف للسيارات

كما يشتمل المشروع، إنشاء صالة تحتوي على 9 بوابات منها 3 بوابات للمغادرة الداخلية و3 بوابات للمغادرة الدولية و2 للقدوم الدولي وواحدة للقدوم الداخلي، إضافة إلى 12 منصة لإنهاء إجراءات السفر و9 منصات للجوازات منها 4 في منطقة المغادرة الدولية و5 في منطقة الوصول الدولية و600 موقف للسيارات، إلى جانب زيادة عدد المقاعد في صالات السفر إلى 491 مقعدًا، علاوة 3 أجهزة للتفتيش الأمني وعدد 2 سيور لاستلام الأمتعة.

ويضم المشروع مناطق يمر بها حركة المسافرين مغادرة وقدوم أبرزها: منطقة إنهاء إجراءات السفر، منطقة التفتيش الأمني، المغادرة والقدوم المحلي، المغادرة والقدوم الدولي، منطقة المكاتب الإدارية، منطقة إنهاء إجراءات السفر، منطقة التفتيش الأمني، منطقة الجوازات، منطقة استلام الأمتعة، فيما يشمل أبرز الخدمات المقدمة، شاشات عرض جدول الرحلات الحديثة، توفير نقاط اتصال بالواي فاي، تطوير منطقة للمطاعم والكافيهات.



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