الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

إعادة افتتاح مسجدين بعد تعقيمهما في نجران

متابعات الخليج 365 - واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجدين بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقة نجران بعد ثبوت حالتين إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما انتهي من تعقيمه واكتملت جاهزيته خلال 194 يوماً 2012 مسجدًا.

إجراءات احترازية:

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

شارك الخبر