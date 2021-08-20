الوزن الزائد يمهد لمرض خطير!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رأى استشاري غدد الصماء والسكري الدكتور رأفت السراج، أن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد أو بداية السمنة المفرطة في مرحلة خطرة؛ لكونهم قد يتعرضون للإصابة بداء السكري الذي يعرف بمرض الحلو النمط الثاني في أي وقت، وخصوصًا إذا كان هناك تاريخ مرضي للسكري في العائلة.

مضاعفات خطيرة للمرض:

وقال لـ”متابعات الخليج 365“: إنه للأسف يعتقد بعض الأشخاص أن مشكلة زيادة الوزن والسمنة تتوقف على المظهر الخارجي للجسم فقط، بينما هناك مخاطر عديدة أهمها سهولة التعرض للسكري النوع الثاني، ومضاعفات على القلب، وصعوبة الحركة، وعدم القدرة على التنفس بالشكل الطبيعي، والشعور بالتعب الفوري عند بذل أي مجهود، مبينًا أن داء السكري يظل أخطرها لكون الأمر لا يتوقف على المرض نفسه، بل يمتد تأثير مضاعفاته على كل الأجزاء الحيوية في الجسم ومنها الكليتان والعيون والقلب.

ارتفاع جلوكوز الدم:

وأضاف أن السكري من النوع الثاني يعتبر أحد أنواع مرض السكري الذي يؤدي إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم، ويحدث نتيجة حدوث مقاومة في خلايا الجسم لهرمون الإنسولين أو عدم كفاية كمية الإنسولين المنتجة في البنكرياس، وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها زيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة، ويطلق عليه أيضًا اسم السكري غير المعتمد على الإنسولين وسكري البالغين، وفي هذا النوع من السكري، ينتج البنكرياس كمية طبيعية من الإنسولين وربما أيضًا أكثر من المعتاد، ولكنها لا تكون كافية للجسم أو تكون هناك مقاومة من قبل الخلايا للإنسولين فلا يكون قادرًا على التأثير فيها، وبالتالي إدخال الجلوكوز من الدم لها، ويؤدي هذا إلى تجمع الجلوكوز في الدم وارتفاع مستوياته.

نصائح لتجنب السكري:

وللوقاية من السكري النوع الثاني ينصح الدكتور السراج بضرورة الحرص على الوزن المثالي والتخلص من الوزن الزائد، فدهون البطن تشكل خطورة على الصحة بشكل عام وعلى الكبد بشكل خاص، وبسبب عملية التشحم في الكبد يظهر السكري، وضرورة ممارسة الرياضة فهي تساعد على منع تطور مرض السكري، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي بالحد من وجبات الدهون والملح والسكر، مع تجنب المشروبات الغازية لكونها تحتوي على كمية كبيرة من السكر، واستهلاكها يعني الرفع من مستويات السكر في الدم وتعزيز مقاومة الإنسولين، بالإضافة إلى تجنب التدخين، وتجنب الإجهاد، والحرص على النوم الصحي.

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