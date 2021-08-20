مشروبات مفيدة لمواجهة الإمساك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضحت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي، أن معظم الأفراد يعانون من مشكلة الإمساك بسبب عدم احتواء طعامهم على عناصر مهمة تعمل على تنظيم عمل الجهاز الهضمي مثل الألياف.

الليمون والأناناس والزنجبيل:

وبينت لـ”متابعات الخليج 365“، أن هناك مشروبات منزلية تعمل على تنظيم الجهاز الهضمي ومنها:

⁃ عصير الليمون، إذ يعتبر أحد العلاجات للتخلص من مشكلة الإمساك، حيث يحتوى الليمون على فيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يساعد على إزالة السموم من الجهاز الهضمي وسحب الماء إلى الأمعاء، وعندما يرتفع مستوى الماء فإنه يساعد على تليين الفضلات وتحفيز حركة الأمعاء.

⁃ عصير الأناناس الذي يحتوي على إنزيم يسمى بروميلين، والذي يساعد على تخفيف الإمساك وتقليل الانتفاخ وتقلصات المعدة.

⁃ مشروب الزنجبيل، إذ يساعد الزنجبيل على تعزيز حركة الأمعاء وبالتالي علاج الإمساك.

البطيخ والتفاح والبرتقال:

وأشارت إلى أن هناك مشروبات أخرى تعمل على مواجهة الإمساك وهي:

⁃ تناول الماء بشكل صحيح، فذلك يساعد في التخلص من الإمساك، وتعزيز حركة المعدة الهضم.

⁃ عصير البطيخ، فهو اختيار جيد للأشخاص الذين يعانون من الإمساك، إذ يسهم في تنظيف الجهاز الهضمي، وتنظيم حركة الأمعاء.

⁃ عصير التفاح، فله تأثير ملين لأنه يحتوي على مركب السوربيتول الذي يساعد على تنظيم عملية الهضم، ويحتوي على نسبة الحديد اللازمة والجيدة لصحة الإنسان.

⁃ عصير البرتقال، إذ يحتوي على نسبة من الألياف التي تزيد ليونة الفضلات وتسهل خروجه، بجانب احتوائه على فيتامين C الذي يساعد على تحسين عملية الهضم.

فواكه وخضراوات ورياضة:

ونوهت في ختام حديثها، أنه بجانب العصائر فإن هناك نصائح يجب اتباعها، ومنها تناول الفواكه والخضراوات يوميًّا لاحتوائها على الألياف، وضرورة ممارسة الرياضة بشكل يومي، فالرياضة تساعد على إزالة أو تخفيف الإمساك عن طريق تقليل الوقت الذي يستغرقه الطعام للتنقل عبر الأمعاء الغليظة، وبالتالي الحد من كمية الماء التي تمتصها الأمعاء تلك من الفضلات، وعند عدم ممارسة الرياضة، يزداد وقت بقاء الفضلات في الأمعاء، وتصبح صلبة وجافة، ويصعب إخراجها في ذلك الوقت.



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