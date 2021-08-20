محمد بن مسعود - الدمام - غادر فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى المدينة المنورة اليوم وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح بن عواض الجابري, ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام فؤاد نور, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443 06:37 PM الرئيس الموريتاني يغادر جدة متوجهًا إلى المدينة المنورة الرئيس الموريتاني يغادر جدة متوجهًا إلى المدينة المنورة غادر فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى المدينة المنورة اليوم وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح بن عواض الجابري, ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام فؤاد نور, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

الكلمات المفتاحية ، الرئيس الموريتاني يغادر جدة متوجهًا إلى المدينة المنورة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الموريتاني يغادر جدة متوجهًا إلى المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.