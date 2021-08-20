تدشين مركزي لقاح كورونا للطلاب والطالبات في رفحاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

بحضور مدير مكتب التعليم برفحاء خالد ناجي الشمري ومدير القطاع الصحي برفحاء محمد مهيدي النجدي تم تدشين مركزي لقاح كورونا ليكونًا مقرًا لتطعيم الطلاب والطالبات.

مقر مركزي لقاح كورونا برفحاء

وتم اختيار ثانوية قتيبة بن مسلم لتكون مقرًا لتطعيم الطلاب والهيئة التعليمية ( بنين )، ومدرسة المتوسطة الثامنة مقرًا لتطعيم الطالبات والهيئة التعليمية ( بنات).

يأتي ذلك بالتعاون مع القطاع الصحي بمحافظة برفحاء للطلاب من أعمار 12 إلى 18 عامًا وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٤ / ١ / ١٤٤٣ إلى نهاية يوم الخميس الموافق ١٤٤٣/٠١/۱۸هـ من الساعة الـ4 إلى الساعة 8 مساءً، على أن يحضر الطالب والطالبة الهوية الوطنية معتبرين بذلك الأخذ والالتزام بالتباعد ولبس الكمامة.



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